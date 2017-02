Banane Comedy Club

Le tremplin

Tu es humoriste et tu aimerais participer au tremplin ? C’est malheureusement un peu tard, les inscriptions étaient ouvertes jusqu’au 5 février 2017… Mais tu peux toujours nous envoyer un mail et on ne manquera pas de te recontacter pour notre prochaine édition ! Stand up, sketchs, improvisation, musique, … Peu importe mais fais nous rire ! Que ce soit tes premiers pas (ou non) sur scène, inscris-toi en envoyant un mail à l’adresse mail suivante : inscriptionbcc@hotmail.com .