Oyé oyé,

L’équipe l’ALAM (parce que mardi c’est Après le Lundi et Avant le Mercredi) vous présentera son premier Café Kawa de l’année! Alors si vous aimez les news, la bonne musique et les voix sensuelles, branchez vous à fréquence banane de 7h à 8h ce mardi 14 novembre! On vous attend nombreux pour notre première émission!

Bisous, bisous et à Mardi

L’équipe l’ALAM