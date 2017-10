Carmina Banana #14 Orchestre Juventutti, rediffusion du concert du 8 octobre 2017

La salle était pleine à craquer ce dimanche 8 octobre à la salle Frank Martin ! Fréquence Banane était sur place pour couvrir l’événement. On peut se réjouir que l’initiative des jeunes chefs d’orchestre Amanta Nasution et Benoît Durand de créer un orchestre autogéré de jeunes musiciens ait si bien été accueillie par le public ! D’autant plus que ce public était plutôt éclectique. Applaudissements entre les mouvements, le soliste Clément Dami très applaudi mais pas assez rappelé pour jouer son bis montraient que les gens présents venaient de toutes parts pour soutenir leurs amis, sans être forcément habitués aux concerts classiques. La démarche de l’orchestre (d’ailleurs la même que celle de Fréquence Banane) de faire découvrir la musique classique aux jeunes gens était donc pleinement réussie. L’ambiance était très conviviale et il faut espérer que ce concert n’aura été que le premier d’une longue série.

A réécouter le 23 octobre à 21h30 sur Fréquence Banane !

Carmina Banana

Les jeunes et la musique classique sur

Fréquence Banane

Les lundi (en direct) à 21h30

Une émission proposée par Quentin Tièche