Ce lundi soir, l’habituelle plage classique de Fréquence Banane consacre son heure et demie d’émission aux musiques “classiques” de jeux vidéos qui nous ont marqués! Les bandes sons de Skyrim, Kingdom of Hearts et encore bien d’autres seront donc décortiquées à travers cette émission, pour le plus grand plaisir de vos oreilles

A lundi pour cette nouvelle émission à thème!

Quentin & Simon