Carmina Banana #9 avec le chef de l’Orchestre de l’UNIGE Sébastien Brugière et l’organiste Diego Innocenzi

Sébastien Brugière, directeur musical de l’Orchestre de l’Université de Genève et Diego Innocenzi, organiste titulaire du magnifique orgue du Victoria Hall de Genève seront nos invités pour cette 9ème émission “Carmina Banana”. Ils nous parleront de leur prochain concert “Dies Irae” organisé par le service culturel de l’UNIGE et qui aura lieu le dimanche 28 mai à 18h au Victoria Hall. Au programme de cet événement; un extrait du Requiem de Cherubini, de Saint-Saëns; la Danse Macabre et surtout, sa fameuse Troisième Symphonie “Avec orgue”.

Carmina Banana

une émission proposée par Quentin Tièche et Simon Vouga, étudiants en musicologie (UNIGE)

tous les lundi à 20h sur Fréquence Banane