La Bande FM #29, spéciale couples

Pour cette rentrée après la pause hivernale, il est grand temps de se réchauffer les cœurs. Et pour la St-Valentin cette année, la Bande FM fait son grand retour et joue les cupidons avec une émission spéciale puisque les couples seront mis à l’honneur et à rudes épreuves lors de jeux testant leurs connaissances sur leur couples. Attention les erreurs pourront être fatales….

RDV samedi 18 février à 17h sur Fréquence Banane.

Une émission proposée par Thibaut Clémence.