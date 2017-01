Accompagné de notre consultant expert en actualité politique et de la cueillette aux champignons, Ibrahim donnera son point de vue sur toute l’actualité politique bouillante du moment et n’hésitera pas à donner de coups de pieds dans la fourmilière. Langue de bois s’abstenir. 1h30 de plage musicale entrecoupée de débats, quoi de mieux en ce week-end blanc et neigeux.

Une émission proposée et présentée par Thibaut Clémence.