En ces longs mois d’hiver et en ce début 2017 plus que troublé par son actualité, il est grand temps de refaire le monde avec la Bande FM qui s’assagit pour vous donner son point de vue sur tous les dossiers chauds du moment. Trump et capharnaüm en France ont été les maîtres mots de ces 90 minutes de débat.

Une émission proposée par Thibaut Clémence et Ibrahim Tekin



