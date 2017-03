LES 24 HEURES DE FREQUENCE BANANE EN FM

Préparez-vous chers auditeurs pour l’expérience unique dans l’histoire de Banane…24 heures non stop de prise d’antenne en direct et en FM pour la dernière de la BANDE FM, et cette fois-ci ça sera vraiment la der, ultime diffusion radiophonique de l’humanité et pour l’occasion, la Bande FM (EN FM !!!) s’associe avec les émissions de la grille de l’antenne pour relever ce défi fou, tenir 24h d’antenne sans interruption. Vous retrouverez toutes vos émissions préférées et tous les animateurs de la radio pour cet événement exceptionnel pour célébrer le début du mois en FM sur Fréquence Banane. 24h de débats, d’infos, de jeux, de quiz, de clash, d’amour, de passion et de rire avec pleins de cadeaux à gagner à la clé. Avec de nombreux invités et candidats au Banane Comedy Club pour vous présenter le tremplin d’humoriste organisée et par la radio et notre grande soirée spectacle d’humour le 26 avril.

L’équipe de banane va-t-elle parvenir à boucler ce marathon radiophonique ? Réponse le 1er avril et ce n’est pas une mauvaise blague…

En direct des studios de Fréquence Banane de l’EPFL à Lausanne, du samedi 1er avril à 12h00 au dimanche 2 avril 12h00.

A écouter en DAB+, sur www.frequencebanane.ch et en FM (!!!) dans la région lausannoise sur 90.4 et à Genève sur 101.7.

Infos complètes Banane Comedy Club : www.frequencebanane.ch/banane-comedy-club/

Une émission orchestrée par Thibaut Clémence et interprétée par toutes les équipes de Fréquence Banane au grand complet !