La Voix est LIBRE # 1 (première émission)

Toute l’actu politique passée en revue et éparpillée façon puzzle par les deux grandes voix politique de ces 90 minutes de la première (et de loin pas la dernière) émission de la Voix est LIBRE. Élections cantonales en Valais, Trump et les journalistes, présidentielles françaises et géopolitique à Mossoul, tel est le programme de cette grande première. Merci à Benjamin et Ibrahim d’avoir donné leur avis sans langue de bois. Deux noms que nous aurons l’occasion de réentendre souvent dans la Voix est LIBRE.

Une émission proposée par Thibaut Clémence.



Lien vers le podcast