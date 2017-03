La Voix est LIBRE #2

Quel avenir pour Oskar Freysinger suite à sa claque électorale de dimanche dernier au conseil d’Etat valaisan ? Billag est-il devenu le nouveau bouc émissaire de la Confédération en pleine semaine de discussion autour de l’initiative supprimant toute perception de redevance publique pour la radio et la télévision ? Macron passe devant le Pen dans les intentions de vote, l’ancien banquier d’affaire a-t-il déjà gagné ? François Fillon a tenu bon et sera candidat et a obtenu le soutien de son parti, peux-t-il reconquérir son électorat perdu depuis le Penelopegate ? Depuis 12 ans au pouvoir, la 4ème législature d’Angela Merkel en Allemagne est compromise face à l’ancien Président du Parlement Européen, le socialiste Martin Schulz, quelle sont ces chances ?

D’autant de questions dont nous tavons tenté d’apporter notre réponse avec Ibrahim dans ce podcast.

Une émission proposée par Thibaut Clémence.



Lien vers le podcast