La Voix est LIBRE #2

Quel avenir pour Oskar Freysinger suite à sa claque électorale de dimanche dernier au conseil d’Etat valaisan ? Billag est-il devenu le nouveau bouc émissaire de la Confédération en pleine semaine de discussion autour de l’initiative supprimant toute perception de redevance publique pour la radio et la télévision ? Macron passe devant le Pen dans les intentions de vote, l’ancien banquier d’affaire a-t-il déjà gagné ? François Fillon a tenu bon et sera candidat et a obtenu le soutien de son parti, peux-t-il reconquérir son électorat perdu depuis le Penelopegate ? Depuis 12 ans au pouvoir, la 4ème législature d’Angela Merkel en Allemagne est compromise face à l’ancien Président du Parlement Européen, le socialiste Martin Schulz, quelle sont ces chances ?

D’autant de questions dont nous tenterons d’apporter non pas la réponse, mais notre Voix puisque elle est libre dès 17h le samedi sur Fréquence Banane.

Une émission proposée par Thibaut Clémence.