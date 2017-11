La Comète à la Banane

Émission en direct et en public depuis le Studio 99. L’Entraide à l’honneur.

Nous recevons les Hôpiclowns, les “clowns hospitaliers” contribuent à améliorer la qualité de vie à l’hôpital et en institution. Les clowns créent des spectacles-jeux improvisés au gré des rencontres, là ou des sourires valent plus que de l’or.

Nous recevons ELISA-ASILE. Association résidente au centre pour requérant·e·s des Tattes à Vernier. Soutien et accompagnement juridique pour défendre le droit d’asile.

La Bibliothèque du Peuple, programme et perspectives. Des livres mis à disposition, des ateliers, des causeries, ouvert à toutes et tous, gratuit et anonyme. Une biblio ou l’on entre sans être jugé.

Festival: ACAB-Horror-PARTY. Projection de films d’horreur. Jeux et contes. Une semaine d’activités gratuites et bienveillantes.

