Divers sujets vont nous occuper en direct et en public depuis le Pavillon Bleu, 6,r. des Amis à Genève.

De 17h à 21h nous tâcherons de nous solidariser avec l’Achoppe, c’est le propos de la journée. Nous parlerons Freeganisme, R.I.E. III, musiques et quoi encore.

L’Achoppe, c’est un centre culturel autogéré en péril, qui contient de la contre-culture et de l’habitat.Qui génère du tissus associatif et social. Et qui risque d’être emporté par la gentrification galopante, livré aux intempéries ultra-capitalistes. A moins que….

Rejoins- nous ou fais nous part de ta solidarité: info@libradio.org |facebook: La Comète à la Banane.