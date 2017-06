La Comète à la Banane

Samedi 10.06.2017 14h-17h en direct et en public.

Depuis la VAV de Sécheron. La Ville est à Vous, avenue Blanc 7, à Genève. Des invitée.s. pour évoquer Tisa, un traité global qui signe la reddition des services publics. “Mirage GAY à Tel Aviv.Un livre d’enquête sur la situation LGBTQ+ en Israël, et encore une comédie musicale sur la recherche d’emploi…

Et pour qui en veut encore, tout le dimanche mêmes heures et lieux, sans le direct mais en bonne compagnie! Libre-Antenne et brochures de la Bibliothèque du Peuple!

Bienvenue. Contact? info@libradio.org