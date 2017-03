Les Banana Split sont de retour pour leur deuxième Micropolis de l’année 2017. Ariane, Tarik, Kevin, Yoann et le nouveau transfuge Ilias aborderont le thème de la tolérance, valeur au combien précieuse dans notre société actuelle !

Alors si vous souhaitez vous ouvrir davantage l’esprit (même si on sait que c’est déjà bien le cas pour vous, chères auditrices et chers auditeurs de Fréquence Banane !), on vous donne rendez-vous le jeudi 9 mars de 18h00 à 19h00 sur Fréquence Banane !

Très bon début de semaine à tous !