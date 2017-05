Micropolis du 18.05.17

Aujourd’hui, dernier Micropolis de l’année et de notre vie de Bananes Vertes! Et pou fêter ça, quoi de mieux qu’un thème haut en couleurs comme celui des années 80 (des années quatre-vingt, des eighties comme on dit). Marco, Nico, Matthieu et Léo passent en revue avec vous cette décennie, sa musique (au synthé ou à la guitare), ses films et le mouvement Lôzane Bouge en ville de Lausanne… En bref, une certaine envie de prendre une Dolorean pour retourner y vivre… ou pas!

Lien vers le podcast