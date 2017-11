The Greengos are taking over California! 

Coucou les amis!

Les Greengos (aka. votre équipe du jeudi) vous donne rendez-vous ce jeudi pour une émission autour de la Californie.

Il fait froid, les examens approchent, on rêve de soleil, de surf et de palmes. Eh bien, on vous emène en Californie ! Shred the Gnar, comme diraient les surfeurs.

Alors si toi aussi, tu rêves de surf, de Californie, de Road-Trip dans un vieux Van Volkswagen, rejoins-nous jeudi à 18 h sur Fréquence Banane. Promis tu ne seras pas déçu!

Gros becs!

-Les Greengos