Hello le peuple !

Voici le tout premier Micropolis du lundi soir, par votre équipe (tout bientôt préférée) le Brain Washing ! Si vous avez le temps de l’écouter, ce que vous avez un minimum de LIBERTÉ, et c’est nickel parce que c’est le thème qu’on a choisi cette semaine et franchement on s’est éclaté à écrire pleins de trucs (plus ou moins) drôles !

Ciao le peuple !