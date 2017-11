Pousse-Banane

Fréquence Banane rencontre Wiliame et Flo’s deux membres de Pousse-Pouce, l’association du voyage alternatif de l’Unige. Ils vont nous raconter comment ils ont organisé une compétition d’auto-stop. Ils vont aussi nous parler de leur prochain évènement : le no money challenge, le défi d’un week-end sans argent. Découvrez un peu plus cette chouette assoc’ : https://www.facebook.com/pg/poussepoucegeneve/

Seront aussi présent ce soir Jonathan et Arnaud, nos bananes vertes toute fraîche qui se lancent dans le grand bain!