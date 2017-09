Santéssus-Dessous ira à la rencontre de divers thérapeutes lors de la conférence, “Mon Ventre et moi” organisée par la Clinique Naturelle. Vous découvrirez à quel point notre système digestif joue un rôle essentiel, et malheureusement encore trop méconnu, à notre bien-être et notre santé.

Rendez-vous le 17 octobre prochain, 20h!

Mélissa et Florestan