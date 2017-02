Santéssus-Dessous #7 – Nutrition et présentation d’une nouvelle start-up

Rendez-vous le 21 mars prochain à 20h pour une 7ème émission santé!

Vous découvrirez en avant-première une nouvelle start-up qui allie technologie, digitalisation, santé et nutrition, créée exclusivement par des étudiants de l’EPFL! On ne vous en dit pas plus, surprise oblige!

Un étudiant en nutrition et diététique sera, lui aussi, en direct pour apporter son regard précis de futur diplômé sur cette start-up.

Conseils diététiques et nouveautés en perspective!

Mélissa et Simon