Solénoïde – Mission 193

Le vétéran BOBBY PREVITE a fait chavirer l’équipage du Solénoïde. En cause: son dernier album « Mass », sur lequel le batteur new-yorkais ose emmener le chant polyphonique et médiéval (de Guillaume Dufay) aux limites du doom metal et de la drone music ! Un peu comme s’il avait organisé la rencontre virtuelle de Painkiller et du Hilliard Ensemble… Une nouveauté désignée ‘radiobalisage’ ! Aussi, au programme NILS PETTER MOLVAER, MICHEL BANABILA / MACHINEFABRIEK et BIOSPHERE qui nous offre un projet de toute beauté élaboré à partir de samples de musique folk est-européenne, plongeant l’auditeur dans un délicieux état de torpeur hypnotique.

Playliste détaillée disponible sur http://solenopole.blogspot.fr/ 2016/12/emission-solenoide-mis sion-193.html