Solénoïde – Mission 194

L’équipage du Solénoïde a déniché une nouvelle douceur scandinave portant l’estampille du label Hubro ! Geir Sundstøl est un guitariste norvégien qui a longtemps joué le rôle de musicien de studio. Pour son deuxième album solo, Sundstøl nous amadoue à coup de cordes gracieuses et contemplatives! Synthèse de blues voyageur et de folk aérienne, ce disque se fraie un joli passage entre les mondes de Ry Cooder et Harold Budd… en radiobalisage dans cette Mission 194 !

