Solénoïde – Solénosphère 05



Entre minimalisme et gigantisme, de diagonales écolos en métaphores astrales, préparez-vous à vivre une heure de lévitation musicale, une heure dédiée à l’infini et à l’intangible, une heure de suggestions paysagistes et cosmoplanétaires ! Des Etats-Unis à l’Italie, de l’Angleterre à la Russie, Solénoïde va vous embarquer dans un trip musical inédit !

Playliste détaillée disponible sur http://solenopole.blogspot.fr/ 2016/12/emission-solenoide-sol enosphere-05.html