Wireless: La première

Wireless, l’émission sans fil conducteur débarque sur les ondes de Fréquence Banane.

Mais qu’est ce donc que Wireless? C’est l’émission qui te triture les méninges mais pas trop. C’est l’heure et demi pendant laquelle nous allons te guider. Oui, nous avons été critiqué dans notre choix de titre, de concept. Il nous a donc paru logique de répondre à ces critiques. Mais pourquoi Wireless ? Et en quoi cette émission est bien sans fil ? Wireless, c’est un océan radiophonique. L’auditeur est ici chaque deux semaines pour naviguer sur ces ondes tel le Robinson Crusoé des temps modernes. Mais il est difficile de se repérer dans ces eaux. « Où est le fil conducteur de l’émission ?» s’exclameront certain tandis que d’autres ajouterons : « Il n’y a aucun thème consistant ». C’est là que nos chroniqueurs, tels les îlots qui parsèment un archipel, entrent en jeu et vous proposeront des chroniques, des réflexions, mais aussi du confort et de la détente. Le temps de quelques minutes, vous pourrez vous arrêter sur une île, avant de repartir pour d’autres terres à proximité. Sans fil donc, mais pas décousu pour autant puisque chaque semaine vous retrouverez des chroniques qui vous sont familières sans pour autant, ressentir un sentiment de déjà vu.

Wireless est animée par Johnny, soutenue à la technique par Cyril et agrémentée de chroniques et réflexions de San, Gab, Guillaume et Tarik.