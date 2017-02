Emission spéciale : Eduki jeunes reporters à l’ONU

Les jeunes reporters de fréquence banane ont eu l’occasion de rencontrer les jeunes reporters collégiens grâce à la fondation Eduki en lien avec l’ONU! Nous sommes allés à la conférence « Le numérique au service de l’humanité » pour en apprendre plus sur la gestion intergouvernementale des enjeux actuels. Venez en apprendre plus sur ce thème et écoutez ce qu’en pense les collégiens, qui sont déjà bien au taquet dans leur fonction de journaliste 🙂