L’ACAB, c’est La Comète à la Banane. Une émission à la marge et qui se gausse. Les samedi de 18h30 à 22h, en direct et en bonne compagnie; L’ACAB nourrit du ressentiment, alimente la polémique et entretien la confusion.

Sujets sociétaux, chroniques obliques et mots déplacés; rien que pour éconduire et passer la ligne.

L’ACAB est à la transgression ce que le levain est à la miche. Une bulle de gaz, un air de liberté, une grande inspiration; comme le vent qui annonce la tempête à l’horizon d’un monde nouveau.

Tout pouvoir est maudit, la peste c’est la domination, le choléra c’est l’autorité. Rejoins les bâtisseurEs d’Utopies; Il n’est aucune idole, que des boulons que l’on dévisse.

Contacts & co: alabanane@lacomete.ch

Une émission de Sarah Ramos, Olivia, Caro, Sté, Phil et Kramps