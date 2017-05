Collectivité et intimité se partagent le Musée Jenisch

Du 31 mars au 11 juin, le Musée Jenisch de Vevey accueille les oeuvres de deux grandes entités artistiques suisses de la fin du XXème siècle. Une double exposition présentant les illustrations de Stéphan Landry et les oeuvres du collectif veveysan M/2 est en place.

La nostalgie d’une époque artistique romande révolue a possédé les lieux du Musée Jenisch. Les souvenirs de jeunesse, l’intimité, l’amour et la violence se sont mélangées dans l’oeuvre de la vie de Stéphan Landry. L’ordre de la mise en place de ses oeuvres n’est pas anodin, c’est dans un ordre paraissant chaotique que ses illustrations ornent les murs de l’exposition. Elle représente l’immersion dans la vie tourmentée de l’artiste.

Le visuel de l’exposition

Le musée Jenisch est peut-être le meilleur endroit pour afficher des artistes tels que Stéphan Landry. L’espace peut être divisé en sections sans qu’elles se séparent de l’ensemble de son oeuvre. La lumière est diffuse dans toutes les salles, ce qui est plutôt agréable pour les spectateurs de ce vieux bâtiment.

Landry aborde ses questionnements et réflexions à travers ses oeuvres. On y voit d’abord certains thèmes tels que la famille, l’amitié et certaines absurdités de la vie. Puis c’est dans une salle à part que l’on découvre son passage à l’âge adulte, où par ses illustrations il dévoilera son homosexualité. Ses questions et fantasmes face au sexe sont bien présents, sans filtre.

La vie artistique de Landry

Stéphan Landry fait partie des artistes ayant eu un bagage conséquent en terme de connaissances et études en art. Il a pu passer sa jeunesse dans trois grandes écoles d’art à travers le monde. Voulant se détacher des conventions qu’on lui a transmis, il s’approprie le format A5 comme une signature. En utilisant des moyens faciles à acquérir tels que la gouache, l’encre de chine, le crayon et l’acrylique, il donne le sentiment d’être un simple amateur. Aimant l’humour, l’illusion et la satire, il partage ses impressions de tous les jours par des jeux de mots et des détournements.

Le collectif M/2

En 1988, Stéphan Landry est exposé pour la première fois dans un espace appartenant au collectif M/2. Ce collectif, créé un an avant, avait pour but de mettre en valeur de jeunes artistes, souvent avant-gardistes, de la région et du monde entier. L’idée était de leur donner un espace nécessaire pour qu’ils puissent se l’attribuer et y transposer leur art.

A cette époque, l’art contemporain n’est pas aussi valorisé qu’aujourd’hui. Le collectif M/2 a tout de même pu plaire aux amateurs ou simples spectateurs d’art de la région.

C’est malheureusement après quatre ans d’effervescence, en 1991, que leur projet prit fin. La ville et le canton ne pouvaient plus financer l’appartement qui servait à l’époque de salle d’exposition. Le collectif s’est donc retrouvé en faillite et a poussé un dernier soupir avant de disparaitre, en entrant dans l’histoire, mais en laissant beaucoup d’artistes orphelins, comme en témoignent certains.

«Quelle tristesse! (…) Votre travail était hyper important pour nous, comme point d’orientation en Suisse romande. Qui contacter si pas M/2?» – Harald Szeemann

M/2 au Musée Jenisch

C’est dans la salle opposée à celle attribuée à Stéphan Landry que se dresse une exposition faisant hommage à ce collectif qui accueillait les artistes de son époque. L’espace ouvert nous donne un condensé de cette période révolue. Le œuvres sont présentées comme si on leur avait préparé un autel funèbre alors qu’elles vivent encore, au coeur de Vevey. On peut y voir des simples objets et documents de l’époque comme on peut y voir des oeuvres monumentales qui ont gardé leur état post-création.

Un film est diffusé en fond de salle, tous les créateurs du collectif témoignent avec humour et bienveillance de cette période qui ne s’effacera pas et qui sera toujours représentée comme un emblème artistique tant par ses sculptures que ses dessins minimalistes.

La force de l’unité de M/2 resteront un monument culturel suisse. Et le fait d’avoir un échantillon de leur histoire est un privilège éphémère qui partira en archives après le 11 juin. Il est encore temps d’en profiter.