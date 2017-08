Santéssus-Dessous #11 Les larmes et leur potentiel de diagnostic

Le mardi 15 août prochain, Santéssus-Dessous revient de 20h-21h pour vous parler des larmes avec une étudiante en biologie de l’Université de Genève.

Le fluide lacrymal est resté largement méconnu d’un point de vue biochimique, mais le développement de la recherche sur les protéines, lipides, métabolites et les nouvelles biotechnologies associées permettent aujourd’hui d’entrevoir la richesse de cette complexe mixture biologique. L’utilisation de ce fluide comme instrument servant à détecter le risque de maladie, à poser un diagnostic ou encore à suivre la progression d’une maladie et la réponse de l’organisme à un traitement est désormais une réalité, qu’il s’agisse d’une maladie oculaire comme d’une maladie systémique. Cependant, le chemin que doit suivre la découverte de nouveaux biomarqueurs, des laboratoires à l’utilisation clinique, est fastidieux et soulève un certain nombre de challenges…

Mélissa et Florestan