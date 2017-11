Coucou les amis!

On va vous régaler à partir de cette semaine avec une émission hebdomadaire pleine de bonne humeurs, de rires et de conversations intéressantes. Et on a hâte de vous rencontrer. Connectez-vous ce jeudi à 7 h pour commencer votre magnifique journée à nos côtés. On a hâte!

YES WE DID IT on l’a fait les copains…notre première émission. Quel bonheur. Nous avons parlé d’environnement, de livres, de nos vies quoi. LISTEN!!!