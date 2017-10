Carmina Banana #15 Lipatti et la musique roumaine ! Avec Mihai Grossu, musicologue roumain ancien étudiant en musicologie à l’UNIGE

Nous recevions le musicologue Mihai Grossu, ce lundi 30 octobre dans Carmina Banana pour évoquer Dinu Lipatti, l’immense pianiste du début du XXème siècle qui aurait eu cent ans cette année et qui a enseigné au Conservatoire de musique de Genève à la fin de sa courte vie. C’était l’occasion de parler de la musique roumaine de manière plus générale et d’annoncer le prochain concert de la HEM, qui consacre un programme au grand maitre et à ses contemporains roumains; Jeudi 2 novembre à 20h au Conservatoire de musique de Genève (Place Neuve).

