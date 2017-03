Micropolis du 09.03.2017

On espère que votre tolérance n’a pas été mise à trop rude épreuve ce soir ! En tous cas, nous on s’est bien éclatés, et on a bien profité de notre liberté d’expression pour aborder la semaine contre le racisme sur la Riviera organisée conjointement par les communes de Montreux et Vevey, faire un débat sur la liberté d’expression, définir de quelle couleur est notre tolérance et engranger quelques infos sur la franc-maçonnerie, distillées par notre nouvelle recrue Ilias (ce qu’il faut) !

A tout bientôt ! Les Banana Split



