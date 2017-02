Micropolis du 23.02.2017

Un jolie commentaire pour dire aux auditeurs qu’on les aime; et voici le podcast de notre Micropolis sur le thème de la technologie 😉

Avec le Rakitc de la radio, notre cher Yoann, notre charmante Ariane, notre toute nouvelle pépite, futur crack, Kehvÿnn et bien évidemment, le plus grand de tous les temps, il est beau, il est frais, il est génial, je parle bien sûr de Tarik. Oui, vous ne rêvez pas, c’est bien Tarik qui a animé cette émission, alors qu’attendez vous pour écouter ?? Et vive(nt) les pigeons voyageurs !!!!!



