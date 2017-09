Santéssus-Dessous #12 – la santé connectée

Lien vers le podcast

Avec un peu de retard, voici enfin le podcast de notre 12ème émission sur la santé connectée.

Découvrez l’interview de Bertrand Kiefer, médecin et rédacteur en chef de la Revue Médicale Suisse ainsi que l’avis de Solène et Alexandre, nos deux invités du jour.

On vous donne aussi des nouvelles d’Apety, cette start-up qui digitalise le monde de la restauration et qui cartonne!

On se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission sur le système digestif, ce 2ème cerveau plein de mystères… On aura l’occasion de faire une table ronde avec 5 thérapeutes de la Clinique Naturelle.

Stay tuned!

Mélissa et Florestan