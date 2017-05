Lien vers le podcast

Voici le podcast de la 9ème émission de Santéssus-Dessous.

On a parlé des grands brûlés et de la gestion de la douleur, notamment au travers de l’hypnose, et tout ça avec de formidables invités: Cecilia Darbellay et Sébastien Maillard! Un grand merci à eux!

Mélissa, Florestan et Simon