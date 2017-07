Alisa Host aka A.L. Host, jeune écrivaine genevoise. Au retour du Camino, elle publie «La voie des cœurs nomades» aux éditions du Plan Vert à Genève. Un récit à la croisée du journal intime et du romand épistolaire.Un voyage à pied, le plus souvent seule et qui confine à l’ascèse. 62 jours pour relier Compostelle. Récit essentiel et salutaire.



