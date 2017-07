Marinaleda. Village utopiste dans le sud de l’Espagne. Intro

Chloé Frammery et Gérard Scheller, militant.e.s genevois.e.s, actionnaires de la B.N.S. par le truchement des AAA+ se sont rendus à Marinaleda, commune de 2780 habitant.e.s dans le sud de l’Espagne. Particularités des lieux ? Ni police ni délinquance, maisons en co-constructions collectives, salariat quasi égalitaire, décisions des habitant.e.s en Assemblées Générales participatives. C’est nouveau ? Non ça fait quarante années. Et ça marche. Introduction.

[www.marinaleda.com] Lien vers le podcast