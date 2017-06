Refugee Cultural Festival à Genève

A Genève se tient du 17 au 22 juin le Festival Culturel des Réfugié.e.s. Pour se rencontrer hors du climat menaçant habituel et dans une dynamique valorisante pour tou.te.s. Un événement essentiel pour se rencontrer, se comprendre et se solidariser…

[www.refugeeculturalfestival.ch]

Entretien croisé depuis la Big Biennale d’art contemporain indépendant à Genève, le 18.06.2017. Sylvie Meynier et Daniel Stein Co-fondatrice et teur du [Festival Culturel des Réfugiés]. Habtom KIDANE membre de l’équipe du festival. Emmanuel Deonna, Chercheur en sciences sociales et journaliste indépendant Conseiller municipal (PS), Ville de Genève.

Lien vers le podcast