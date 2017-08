L’Octopode Festival. Mené par l’association Sub-Session. Une équipée de Meyrinnoi·se·s propose les 25 et 26 août 2017 un festival musical, open-air, convivial et gratuit à Meyrin aux abords immédiats de Genève. Deux soirées à ne rater sous aucun prétexte! Valeurs et programme de la bastringue à découvrir dans le podcast.

www.octopode.ch

Lien vers le podcast