Bougeons notre campus !

Du 9 au 10 octobre 2017 les jours santé ont eu lieu pour la deuxième année consécutive sur le campus de l’UNIL et de l’EPFL. Contre les tabous du sport douloureux, chronophage et qui fait transpirer, le challenge de cet événement a été de prouver à des étudiant.e.s déjà bien occupé.e.s qu’il ne suffit pas de grand-chose pour se bouger un peu.

Traverser le hall de l’Amphipôle ce mardi pouvait avoir des airs surnaturels. Pendant leurs pauses, vous pouviez observer des étudiant.e.s et leurs professeur.e.s s’entrainant sur des Swiss Ball, tester leur équilibre sur une slackline, jouer aux fléchettes ou encore… suivre une initiation au yoga ! Ces « shots sessions » sont garanties sans transpiration et peuvent alors être pratiquées en habit de ville, en jupe et même en costume pour certains.

Même si le bilan de cette deuxième édition est encore difficile à donner, il parait satisfaisant pour les organisateurs. Au long de ces deux journées, ces derniers se retrouvaient constamment confrontés à des étudiant.e.s stressé.e.s qui, selon eux, n’avaient pas le temps ou avait beaucoup trop de travail. Cela témoigne bien de l’état d’esprit général de l’université où on ne pense pas qu’on peut faire du bon travail en prenant du temps pour soi et pour sa santé.

Comme nous l’avait confié Sonia Matthey lors d’une interview, il s’agit d’un vrai challenge de pousser des étudiant.e.s à s’intéresser à leur santé et particulièrement à pratiquer un sport. Si, généralement, toutes et tous sont au courant des recommandations de base comme le fameux « 5 fruits et légumes par jour » ou encore « 30 minutes d’activité physique », rares sont ceux qui les mettent en pratique. Selon une étude parue en 2015, 6% des étudiant.e.s sont sédentaires et 13-14% d’entre eux font trop peu de sport ou d’activité physique… Mais alors comment les faire bouger sans paraitre moralisateur ?

S’il y a toujours eu des actions ponctuelles pour essayer d’amener la santé par le mouvement sur les campus de l’EPFL et de l’UNIL, le but des sports universitaires est, aujourd’hui, de rendre ces actions plus organisées dans l’objectif de créer un réel impact. Pour ce faire, dès ce mois d’octobre seront mises en place des shot sessions qui consistent en une activité physique d’une vingtaine de minutes pendant la pause midi.

Est-ce ça le futur du sport universitaire ? De l’activité physique en « shot » qui vient à nous entre deux cours ?

Pour toutes informations complémentaires sur les sports universitaires rendez-vous sur leur site internet ou retrouvez l’émission de la rédaction du 26 septembre qui leur a été consacrée.