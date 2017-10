Sysmic? De la dynamite.

Entre costumes d’animaux, bières approximativement tirées et cris de guerre variés, il semblerait que je me sois perdue à Sysmic hier soir. Chronique d’une Unilienne en milieu Epflien.

Depuis 1995, Sysmic fait danser chaque année étudiants, profs et fêtards de microtechnique ou d’ailleurs. Hier, pour leur 22e édition, c’est autour du thème de l’arche de Noé que tout ce beau monde s’est réuni dans le CE, à l’EPFL.

Fais bouger tes hanches…

Sur la scène de la salle polyvalente, le groupe de milieu de soirée “Gipsy Sound System” a rassemblé les foules et fait secouer les kigurumis au rythme de leur musique tzigane excentrique. Entre influences balkaniques, ragga et dub, ce couple de DJs Genevois a secoué tout le CE. Un excellent choix de groupe pour accompagner la programmation variée de la scène principale, qui a également accueilli les sons bien trempés de “Doorknobs” et le DJ bernois “Optiv“.

… et tes méninges

Dans la queue devant l’escape room élaborée pour l’occasion, il fallait jouer des coudes. C’est vrai ce qu’on dit, les ingénieurs ont le goût du défi. Une fois dans la pièce, les concernés faisaient tout de même moins les malins. Si le tableau de Mendeleïev ne connaissait aucun secret pour la plupart d’entre eux, les dates de la découverte de l’Amérique ou de la déclaration des droits de l’homme semblaient un peu plus floues…

Et, spoiler alert: la solution pour sortir de la pièce? ∅…