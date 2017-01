BLACK MOVIE: « De la guerre », une balle en plein coeur

La guerre. Dans tous les journaux, sur toutes les lèvres, dans tous les reportages. Et pourtant, le cinéma est souvent timide. Certaines choses ne se montrent pas, voilà en tout cas un principe cher à notre pudique Suisse. C’est donc avec grande curiosité que je prends place à la projection de De la guerre, au programme du Petit Black Movie ce mercredi après-midi. « Dès 10 ans », annonce la brochure. Comment montre-t-on la guerre aux jeunes regards quand d’ordinaire, on épargne même les adultes ?

La projection commence avec Journal animé, une série de caricatures qui prennent vie devant nos yeux. Une moustache de Hitler sur une Marine Le Pen figée tire quelques rires amusés aux spectateurs. Mais très vite, les coups de stylo acérés de Donato Sansone gomment nos sourires. Le dessin n’épargne rien ni personne. Même les événements joyeux se transforment en explosions de douleur. L’actualité n’est plus qu’une scène de carnage. Le stylo qui se réapproprie les images crisse comme une craie sur un tableau noir, dérangeant.

Les dessins d’animation s’enchaînent, d’une innocence sans pitié. La richesse des rendus graphiques métaphorise tour à tour la guerre, le sang, l’aliénation, sans jamais céder à la facilité. Aucun détail visuel et sonore n’est laissé au hasard, mettant mes nerfs à rude épreuve. Bientôt, mes yeux sont remplis de l’eau de The River, et mon coeur est aussi noir que le fusain de Little Boy. L’indicible devient omniprésent, la douleur inévitable.

Je me suis pris un bulldozer dans la figure. Alors que les lumières se rallument, je me secoue, priant ma gravité d’aller voir ailleurs. Je quitte la salle, croise quelques enfants. Mais surtout de grands enfants, qui comme moi, sont venus voir une réalité qu’on ne leur montre plus dans le monde des adultes…

À revoir dimanche à 11h, salle du Grütli

