Cinq groupes pop punk à écouter cet été

Neck Deep est sans doute le groupe le plus populaire de la scène ces dernières années. Ils ont su avec leur musique devenir des icônes tout en restant authentiques.

High Down est un jeune groupe formé en 2016, mais leur avenir et leur succès est prédit d’avance.

Belmont (pas le village au dessus de Lausanne) est un jeune groupe extrêmement populaire à l’heure qu’il est. Ils viennent de signer un contrat avec une grosse maison de disques et on entendra beaucoup parler d’eux à l’avenir.

Sunrise Skater Kids est un groupe parodique créé par Jarrod Alonge. Cette chanson est une parodie de High Down, et tout l’album est disponible sur YouTube et les autres plateformes.