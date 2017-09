‘Doomsday’, le retour explosif du groupe Architects

Le groupe britanique Architects a sorti mercredi sa première chanson depuis le décès, en août 2016, de leur guitariste et compositeur Tom Searle.

Architects, ayant prévu une tournée européenne et mondiale pour 2018, ont sorti une nouvelle chanson appelée Doomsday, accompagnée d’un clip.

Dan Searle, le batteur d’Architects, qui est également le frère de Tom, a communiqué:

“’Doomsday’ was a song that Tom had started but never got to finish. Completing it for him was a massive responsibility. I hope you all enjoy.”

(“‘Doomsday’ était une chanson que Tom avait commencée mais jamais terminée. La compléter pour lui était une énorme responsabilité, nous espérons que ça vous plaira.”)

Il a ajouté:

“‘Doomsday’ is not from an album we’ve recorded. It’s just one song. It’s just the start. Our way of showing everyone that there’s still a future.”

(“‘Doomsday’ ne fait pas partie d’un album que nous avons enregistré. C’est juste une chanson. C’est juste un commencement. Notre manière de montrer à tout le monde qu’il y a toujours un avenir.”)

Cette chanson a été incroyablement bien reçue par les fans, et c’est probablement plus que ce que le groupe attendait.

Thank you for the overwhelming kindness about Doomsday! 🖤 — Sam Carter (@samarchitects) September 6, 2017

Allez écouter Doomsday dès maintenant!