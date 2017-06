Fréquence Banane au Caribana Festival : Jeudi Rock

Le jeudi au Caribana, c’est rock!

La programmation de ce jeudi 08 juin était dédiée au rock, où les légendes comme Foreigner ou Roger Hodson ont côtoyé les étoiles montantes du rock suisse et alentours. Retour sur les concerts

Pat Burgener

Une folk-pop de fin d’après-midi qui se laissait écouter, sans prétention. La voix et la guitare sont maîtrisées, mais une formation qui manque peut-être d’un soupçon de punch pour un festival. Une transition professionnelle réussie pour cet ex-champion du monde de snowboard freestyle, qui se démarquait toutefois certainement plus pour son excellence et son originalité dans les snowparks que sur scène.

Le beau lac de Bâle

Une scène d’ampleur pour ce groupe légendaire du rock suisse. Amateurs certainement, mais de loin pas mauvais pour autant. Le beau lac de Bâle fêtait ses 40 ans, mais le dynamisme était toujours présent.

Le beau lac de Bâle, c’est de la chanson suisse qui jongle habilement entre fête de Kermesse et grandes scènes. Sans prise de tête, on s’amusait à reconnaître nos belles régions suisses (« Mourir à la Brévine », « Zürich Paradeplatz »), nos situations du quotidien (« Va prom’ner le chien ») et à écouter quelque histoires potaches (« Honte à toi grand-papa », « Poupée d’amour »), comme on l’aurait fait accoudé au bistrot.

L’âge n’a rien su retirer à la qualité des musiciens, les solos de guitares sont bons, très bons, avec une mention spéciale à un batteur discret mais bigrement efficace.

Au niveau sonore, on aurait pu relever un équilibrage un peu fouillis, noyant le saxophoniste et la claviériste dans le flot des cordes.

Fai Baba

Le duo suisse-alémanique, accompagné d’un pianiste et d’un bassiste, a livré une prestation de grande qualité musicale aux sonorités de blues-funk, voire de jazz d’avant-garde très maîtrisées. Des musiciens techniquement au point et qui savent ce qu’ils font, mais dans un registre qui n’appartient pas forcément à ce que l’on pourrait attendre d’un concert de festival. Un groupe suisse à suivre donc, mais peut être dans un cadre plus intimiste, plus propice à cette ambiance jazzy, moins festive.

Roger Hodson

L’ex-chanteur-auteur-compositeur-leader de Supertramp était très en forme ce jeudi soir. Devant un public très hétéroclite, entre fans de la première heure et jeunes têtes blondes, il a distillé tous les hits de Supertramp. « Dreamer », « Breakfast in America »,« Give a little bit », «Logical song », « School », « Take the long way home », on ne pouvait regretter que l’absence du nostalgique « Goodbye stranger ».

Un presque septuagénaire à la légendaire classe anglaise (cup of tea avec lui sur scène) qui n’a perdu ni sa voix, ni ses talents de multi-instrumentiste, dans un décor soigné.

Vant

Le quatuor de rock britannique aux allures de garçons rebelles a apporté à ce jeudi soir sa touche d’énergie. Un univers garage rock proche de celui de Green Day, pour un public majoritairement adolescent, les plus âgés attendant le concert suivant pour la plupart.

Des textes engagés qui accompagnent des riffs de guitare distordus ; on pourrait reprocher un peu de conventionnalisme à ce groupe dont les lives mériteraient un peu de folie et d’intensité en plus, afin de véritablement embraser les quelques étincelles discrètes de pogos qui s’amorçaient vers les devants de scène.

Foreigner

Les têtes d’affiche de ce jeudi étaient là pour faire le show, et ne l’ont pas manqué. Avec une ribambelle de hits longue comme le bras, il ne leur a pas été dur de remplir les 1h15 syndicales.

Dans un décor d’une sobriété remarquable (un simple arrière de scène plaqué léopard), Foreigner a déroulé un show bien rodé, porté par l’auteur-compositeur fondateur du groupe qui l’avait relancé en 2008 à grand renfort d’un nouvel album paru l’année suivante.

Une reformation qui sied visiblement bien à ces légendes du rock, dont les nouveaux membres semblent intégrer sans accrocs la composition originale. La voix de Lou Gramm, partie intégrante de l’identité musical de Foreigner se laisse habilement reprendre par Kelly Hansen – un poil extravagant peut-être. On pourrait éventuellement regretter un batteur trop expansif au regard de la simpliste efficacité du batteur original Dennis Elliott.

Le festival

Situé dans un cadre idyllique en bord de lac (port de Crans-près-Céligny), le Caribana est un festival familial et sympathique, qui touche à tous les genres, regroupés par soir, ce qui permet d’éviter – ou justement d’aller voir – un soir spécifique. Des animations sont prévues pour petits et grands avant l’heure des concerts, des bénévoles traquent le plastique sans relâche afin d’éviter la pollution du site, et les devants de scène suffisamment large pour ne – quasiment – jamais avoir à se retrouver à sortir les jumelles depuis le fond. Le site est toutefois relativement en pente par endroits, avec des infrastructures et un sol pas forcément adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Pour un festival pas loin de Nyon, on pourrait regretter son accessibilité en transports en commun, un peu gâchée par l’absence de collaboration avec les CFF. Des navettes sont en effet disponibles et les bus de ligne renforcés avec les TPN, mais aucun train à destination des grandes villes de suisse romande n’étaient prévus. Dormir sur place me direz-vous ? Pas de camping du festival, et interdiction de camper dans la commune. Il vaut mieux avoir soit le permis de conduire (et ne pas compter dormir) ou un portemonnaie bien rempli si on veut avoir la chance d’assister aux têtes d’affiche, souvent placées relativement tard (Foreigner 23h45 pour un jeudi soir, Kungs 00h15, …)

Stands libanais, burgers, poulets, spécialités portugaises, raclette, planchettes valaisannes, crêpes, patates garnies, churros, pâtes : niveau restauration, il y en a pour tous les goûts en termes de nourriture – avec même un stand gluten-free ! – mais pas forcément pour tous les régimes toutefois. Végétaliens passez votre chemin, il vous faudra vous battre pour vous sustenter.

Le choix de boisson est quant à lui varié et plus ou moins abordable, il vous faudra toutefois être sûr(e) d’avoir bien soif, aucunes minérales n’étant disponible à moins d’une thune le demi-litre.

Un festival agréable, qu’on recommande autant aux musicophiles pour la qualité du son et des infrastructures scéniques qu’aux jeunes venus pour s’éclater ou aux familles qui souhaitent passer un bon moment en festival à prix abordable.