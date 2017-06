Fréquence Banane au Caribana : Vendredi Electro

Le vendredi au Caribana, c’est électro!

Ce vendredi 09 juin était dédiée à la musique électronique, sous toutes ses déclinaisons. Un public majoritairement composé de jeunes, qui semble avoir fortement apprécié la programmation; retour sur les concerts.

Klischée

Devant un public clairsemé mais très impliqué, le groupe suisse-alémanique était de retour en région Lausannoise après avoir fait taper du pied des milliers d’étudiants à Balélec en mai.

Emporté par son chanteur/danseur survolté, la troupe a fait swinguer et déhancher les festivaliers, et ce dès la première heure, car c’est eux qui avaient en effet la lourde tâche d’amorcer cette troisième journée.

De l’électro-swing aux reprises funk de titres internationaux comme « Toxic » de Britney Spears et « What is love » d’Haddaway, le groupe se montre très versatile quant à l’identité de ses sonorités. Seul point commun à quasiment tous ces titres, une boite à rythme et des basses tapageuses, qui lissent malheureusement un peu l’ensemble du concert, l’intensité ne variant sensiblement que par leur volume. Cette section rythmique gagnerait peut-être parfois à s’estomper un peu au profit des sonorités fraîche apportées par les cuivres (saxophone ténor et trombone à coulisse).

Klingande

Le duo d’électro (pour l’occasion représenté par Cédric Steinmyller au platines) a ouvert la grande scène en ce vendredi placé sous le signe des tournages de boutons et des levers de mains. De l’électro comme il faut, accompagnée sporadiquement d’un saxophoniste et d’un violoniste qui apportaient un soupçon de présence scénique à ce qui aurait rapidement pu tourner au simple passage de disques. Du haut des 6 titres à son actif, il a visiblement été compliqué pour le Français de remplir les 1h de concert qui lui étaient prévues. Il a donc pioché à son aise chez ses compères à la pointe de la musique électronique comme Flume et Disclosure, « remixant » le tout à sa sauce. Le public – majoritairement composé d’adolescents – a semblé conquis par cette « tropical house », aux relents de summer-pop feel-good un poil vus et revus, mais qui gardent le mérite de faire danser.

Gramatik

Le Slovène (seul sur scène derrière ses platines) en a fait voir de toutes les couleurs à la petite scène. Embrayant d’un titre aux sonorités electro-rock (« Torture ») à une ambiance plus tranquille (« While i was playing fair ») en frôlant les limites de la dubstep (« War of the currents »), il a su cristalliser l’énergie des – très réceptifs – festivaliers, ambiance catalysée par un lightshow et un écran de fond de scène très dynamiques.

Fakear

Pas de répit pour les amoureux de musique, à peine revenus du trip interstellaire de Gramatik, le parcours continuait avec Fakear et ses musiciens. Le Français derrière ses pads – et accompagné d’un batteur, d’un claviériste, d’un bassiste et d’une harpiste – a fait vivre une électro qui transporte le public dans des contrées lointaines. On se laissait facilement emporter par les sonorités world de ses samples, subtilement mêlées à des beat d’une légèreté florale. Un voyage organique (ses deux albums s’appellent « Animal » et « Vegetal ») à bord de l’embarcation Fakear, dont on ne voudrait plus descendre.

Madeon

Connu pour ses remix et ses multiples samples de pop music, le Français a aussi un album, qu’il a fait valoir à sa juste valeur dans ce live déchaîné. Un lightshow et une énergie comparable à celle de Gramatik, mais avec un côté plus plus electro house, plus french touch.

Kungs

La soirée s’est terminée par le show du Toulousain, acclamé avant même son entrée en scène par un public conquis à l’avance par la notoriété de l’artiste (surtout auprès des jeunes) qui s’était fait connaître début d’année passée avec son remix de « This Girl » du groupe australien Cookin’ on three burners.

Un grand show auditif et visuel pour faire un plein final de bonnes vibes et d’ambiance festive.

Le festival

Situé dans un cadre idyllique en bord de lac (port de Crans-près-Céligny), le Caribana est un festival familial et sympathique, qui touche à tous les genres, regroupés par soir, ce qui permet d’éviter – ou justement d’aller voir – un soir spécifique. Des animations sont prévues pour petits et grands avant l’heure des concerts, des bénévoles traquent le plastique sans relâche afin d’éviter la pollution du site, et les devants de scène suffisamment large pour ne – quasiment – jamais avoir à se retrouver à sortir les jumelles depuis le fond. Le site est toutefois relativement en pente par endroits, avec des infrastructures et un sol pas forcément adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Pour un festival pas loin de Nyon, on pourrait regretter son accessibilité en transports en commun, un peu gâchée par l’absence de collaboration avec les CFF. Des navettes sont en effet disponibles et les bus de ligne renforcés avec les TPN, mais aucuns trains à destination des grandes villes de suisse romande n’étaient prévus. Dormir sur place me direz-vous ? Pas de camping du festival, et interdiction de camper dans la commune. Il vaut mieux avoir soit le permis de conduire (et ne pas compter dormir) ou un portemonnaie bien rempli si on veut avoir la chance d’assister aux têtes d’affiche, souvent placées relativement tard (Foreigner 23h45 pour un jeudi soir, Kungs 00h15, …)

Stands libanais, burgers, poulets, spécialités portugaises, raclette, planchettes valaisannes, crêpes, patates garnies, churros, pâtes : niveau restauration, il y en a pour tous les goûts en termes de nourriture – avec même un stand gluten-free ! – mais pas forcément pour tous les régimes toutefois. Végétaliens passez votre chemin, il vous faudra vous battre pour vous sustenter.

Le choix de boisson est quant à lui varié et plus ou moins abordable, il vous faudra toutefois être sûr(e) d’avoir bien soif, aucunes minérales n’étant disponible à moins d’une thune le demi-litre.

Un festival agréable, qu’on recommande autant aux musicophiles pour la qualité du son et des infrastructures scéniques qu’aux jeunes venus pour s’éclater ou aux familles qui souhaitent passer un bon moment en festival à prix abordable.