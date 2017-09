La 26ème édition du Chant du Gros c’est cette semaine !!!

Du 07 au 10 septembre 2017, la 26ème édition du Chant du Gros se déroulera à Noirmont dans le Jura, l’occasion de prendre de la hauteur afin de s’ambiancer

Dès jeudi soir la bourgade de Noirmont s’enjaillera durant 4 jours aux sons des nombreux artistes qui vont venir fouler les planches d’une des trois scènes du festival. Et l’affiche de cette année a de quoi surexciter les amateurs de bons sons avec des groupes tels que Trust, Matmatha, Les Insus, Renaud, Véronique Sanson, Tryo et bien d’autres.

Les festivités débuteront le jeudi 07 septembre 2017 à 17h30, et dès 18h15 les premiers concerts commenceront. Que ce soit jusqu’à 00h30 le jeudi ou jusqu’à 3h30 les vendredi et samedi soir, cette manifestation promet une ambiance survoltée dans un cadre magnifique. Si vous n’avez pas encore de billet et que l’affiche vous a titillés, n’hésitez pas à vous rendre à la billetterie sur le site du Chant du Gros.

De plus, vous trouverez sur ce site d’accueil toutes les informations nécessaires afin de pouvoir savourer ce festival en toute tranquillité : transports, moyen de paiement sur le site, informations si vous souhaitez dormir sur place, etc.

Il ne vous reste donc plus qu’à réserver votre fin de semaine et à préparer votre sac avec plusieurs couches (c’est en altitude tout de même et qu’il va bien pleuvoir samedi) avant de partir pour une exploration musicale dans le Jura !

Pour plus d’info sur la programmation sur le site du festival.

Virginie Dessauges