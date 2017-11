Le monde de la comm’ voit en GRAND

Jeudi dernier avait lieu la cérémonie GRAND récompensant les meilleures créations romandes dans le domaine de la communication. Au menu plusieurs dizaines de projets mis en oeuvre en 2017 : spots publicitaires, identités graphiques, concepts d’affichage, bref la crème de la crème en terme de communication. Cet événement est organisé par l’association GRAND pour promouvoir la créativité en Suisse Romande.

Itinéraire d’un étudiant en science po au royaume du porno de la comm’ :

Lundi 31 octobre : c’est par une soirée d’halloween et lors de la diffusion d’un film soit disant d’horreur totalement inerte que mon ami Robin me propose de couvrir pour Fréquence Banane, le prix Grand, récompensant l’excellence dans le domaine de la créativité. la XIIIème édition s’est déroulée hier soir entre le pathé Flon et le MAD de Lausanne (dans le genre bobo, on a trouvé mieux comme endroit). Cette année, après le thème du 7e art, c’est au tour du cinéma pour adultes d’être à l’honneur. L’invitation ne laissant nul place au doute du sérieux de cette dernière information. En effet, le dépliant servant d’invitation était une règle avec plusieurs marqueurs donnant les longueurs des chibres des célébrités masculines les plus en vue. A votre gouverne, sachez que Rocco Siffredi en possède une de 24cm, une fois le colonel au garde à vous (mais mon dieu que ça doit faire mal tout cela une fois dedans) et Trump de 4.5 cm, le classant ainsi dans la catégorie des personnes possédant un micro-pénis (moins de 5.5. cm au mieux de sa forme). Ceci expliquerait donc bien des choses, mais à ce que je sache, Bastian Baker n’a jamais eu la prétention d’ériger un mur à la frontière américano-méxicaine.

Me Clémence, par l’odeur alléché d’une telle soirée se renseigne sur le Facebook du prix Grand : “Sortez votre plus beau peignoir et rejoignez-nous pour une cérémonie plus hot que jamais” ! Mon cerveau me dit que c’est un plan foireux, ma bite me dit de foncer. M’imaginant déjà en bonne compagnie entre les bunnies dans une soirée à l’ambiance digne d’une bamboula à la Playboy Mansion avec le fantôme du regretté Hugh Hefner lors de la projection de contenus plus innovant que la trame habituelle d’une vidéo mainstream sur Pornhub, prétextant une partie de billard avec la mère de mon meilleur ami quand ce dernier est sorti 30 minutes pour aller acheter du lait. Mon sang et mon sperme n’a fait qu’un tour : j’en suis !

Jeudi 9 novembre : c’est donc armé de ma bite et de mon couteau que je me suis rendu accompagné de Robin à 18h au MAD à Lausanne. L’entrée (gracieusement offerte grâce à Fréquence Banane, sinon il vous aurait fallu débourser la conquête somme de CHF 80.00 pour vous pavaner entre la crème de la crème de la créativité) sous forme de préservatif me fait appréhender la suite des événements…je m’attends à tout. C’est sur une playlist all style et sur les airs de libertine de Mylène Farmer ou de “sea, sex and sun” de Serge Gainsbourg que le main floor se voit envahit par le tout Lausanne, gavé de champagne et d’autres victuailles comme des flûtes et petits fours que l’on attend. On ne sait pas ce que l’on attend mais on attend. Mais entrée gratuite au MAD avec nourriture et alcool à volonté est une occasion trop rare pour se demander la raison de ma présence à cette sauterie à une heure où je serai au workchoppe de l’UNIL ou en train de gentiment me beurrer le petit LU.

Arrêtons nous un instant sur le look des convives de la soirée. Cela va de la redingote arrivant jusqu’à mi-cuisse au blouson de cuir, en passant par une majorité de costards, noeuds papes, cheveux longs et tirés en arrière, arborant fièrement la moustache succombant aux sirènes du conformisme de Movember. Et pour ces dames, classe et distinction sont de mises. Quant au thème de la soirée, hormis quelques capotes disposées ça et là sur les divers tables. L’ambiance est encore confidentielle.

19h30 : déplacement pour la partie officielle de cette gourmande soirée à la plus grande salle obscure du Pathé Flon pour une cérémonie de remise des prix. Plus de 108 projets vidéos ont été visionnés et mis en délibéré par un jury composé de plus de 10 personnes (parmi eux que des hommes). Le président de cette édition nous lit un discours interminable dans un français approximatif digne d’un envoyé de l’autre côté du Röstigraben ne permettant aucunement de déceler une phrase compréhensible. C’est donc en ne sachant toujours pas à quoi m’attendre que le film est lancé, introduit par le jingle d’une verge volante au travers des planètes sur la bande originale de Star Wars. Freddy le guerrier commence déjà à pointer le bout de son urètre. De très courts extraits de parodies coquines se succèdent entrecoupées de différentes publicités nous clamant la richesse touristiques de nos montagnes, la précision et la modernité de production de notre industrie horlogère. J’admets mon incompréhension sur la présence de ces publicités. S’agit-il des sponsors de cette soirée qui nous ont permis de nous rincer l’œil et de nous sustenter (aussi) à l’œil ? J’avoue rester sur ma faim sur les trop courts extraits soit disant interdits aux plus innocents d’entre nous, ne dévoilant quasi aucune nudité et aucun ébat charnel. Est ensuite venu le moment de décerner les fameux “awards” de différentes catégories. Et c’est à ce moment que je comprends tout ! Le côté “coquin” mis en avant pour illustrer cette soirée était un argument tout aussi fallacieux que de prétendre sonner chez ma voisine pour lui proposer de faire des tartes nus sous un tablier, le fouet à la main. Pensant que nous allions récompenser l’innovation du porno par des extraits gênés par la pub, c’est la pub que nous allions saluer entre les extraits dont l’utilité a paru su-bite-ment dénué de sens. Le prix Grand récompense donc la création en terme de communication pour les agences de publicité s’étant inscrites pour recevoir les honneurs d’une cérémonie dont je n’avais à ce jour jamais entendu parler et qui ne dit rien à une quasi-totalité de nos lecteurs. Déçu et trompé par la marchandise mise en avant dans le programme de la soirée, c’est donc avec de moins en moins d’espoir que je m’attends à découvrir de nouvelles positions.

Dans plus de douze catégories, notons la récompense de l’agence Emphase, mandatée par la radio Couleur3 pour l’élaboration de leur nouveau logo. Le petit prix Grand, qui est décerné par un jury d’étudiants en communication va à une publicité ventant les bien-faits du tourisme dans le canton du Jura (et on aurait presque envie d’y aller, j’ai bien dit presque mais cela n’empêche pas de souligner l’exploit). Et le Grand prix Grand fut attribué à la commune de Crans-Montana; qui a eu l’audace de concevoir une publicité présentant les coulisses de la résidence de Crans-Montana sans passer par l’intermédiaire d’une agence.

21h00 : c’est l’estomac affamé car non rassasié par les prouesses érotiques que nous retournons au MAD pour y subir un cocktail dinatoire, généreusement offert et concocté par le traiteur “Manuel”. Je précise son nom si vous êtes désireux d’une référence pour vos mariages. Je vous en prie, rayer le de votre liste sauf si vous êtes fans des canapés aux anchois ou du tartare de morue. Pour montrer un semblant de fidélité au thème annoncé de la soirée qui expliquait ma présence hier soir, les poupées gonflables au rabais chez Magic X virevoltant dans le club tout en distribuant de menues pièces de chocolat noire en forme phallique à l’échelle de la taille du service trois pièces du président américain comme petit souvenir. Le tout sur le rythme d’un mix house dont le DJ semble être le seul à en être enjoué.

C’est sur cette note, d’une soirée incomplète et incomprise que Robin et moi quittâmes le microcosme social du monde de la publicité aux frontières et pratiques de plus étanches pour nous retourner déambuler dans les rues de la capitale vaudoise et revenir aux moyens et pratiques dignes d’étudiants de première année. Mais un GRAND merci pour le champagne qui n’était pas piqué des hannetons !



Par Thibaut Clémence