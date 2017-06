Pond met les Docks en orbite

Mercredi dernier, un vent de psychédélisme doux et parfumé a soufflé sur les Docks. Pond, quintet un peu perché et bourré de créativité, y a livré une prestation fleurie.

Comparable à l’alter ego un peu farfelu de Tame Impala – dont Jay Watson fait toujours partie, en sus de son projet personnel GUM, et pour lequel Nick Allbrook, frontman excentrique, a joué guitare et basse à ses débuts – souvent sous-estimé par rapport à ce dernier, Pond est pourtant déjà riche d’une discographie solide et variée, étalée sur sept albums.

Le petit dernier, The Weather, est un concentré de pop oscillant entre bonne humeur (Paint Me Silver) et mélancolie (The Weather).

Tantôt stoner, tantôt space rock, tantôt pop psychédélique, chaque album est teinté d’une ambiance différente, d’un univers musical propre, mais chacun d’entre eux possède cette patte déjantée propre au groupe.

Sur scène, Nick et ses talentueux partenaires ont pioché une sélection de leurs titres les plus connus, tout albums confondus, avec cependant un petit focus sur leurs deux dernières galettes.

Clou du spectacle, Man it feels like space again, épopée psychédélique de huit minutes haute en couleurs, a fait décoller toute la salle.

Malgré la tempête au dehors, les cinq garçons ont ramené le soleil d’Australie dans leurs bagages et réussi à créer une ambiance chaleureuse à l’intérieur.

Communicatifs avec le public, visiblement ravis de sa réaction, le groupe s’est lâché. En particulier leur leader, qui se laissait parfois tomber sur scène ou dans le public le temps de quelques paroles. Oui Nick, j’ai touché tes fesses, désolé.

En première partie, Methyl Ethel avait déjà chauffé le public avec un son oscillant entre surf pop rafraîchissante et synth pop mélancolique.

La salle n’a jamais été pleine à craquer, mais le public peu nombreux était avant tout un public heureux. Les nombreux sourires et étoiles dans les yeux à la sortie de la salle en furent les plus évidents symptômes.

En résumé : un beau concert, un peu court, mais enivrant. Pond, vous avez conquis mon cœur de mélomane.